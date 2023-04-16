الحسناوي يؤكد عزم الحكومة لتوفير الدواء الآمن والفعّال للمواطنين

2023/04/16 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأحد، أن الحكومة عازمة على تنظيم السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن والفعّال.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/إن “وزير الصحة […]

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