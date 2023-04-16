2023/04/16 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن الإمارات تعد من بين أكبر المستثمرين الدوليين في البرازيل، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بنحو 5 مليارات دولار.وأشار الوزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استثمارات الإمارات في البرازيل بلغت 5 مليارات دولار المركز الخبري الوطني.

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