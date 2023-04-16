توجيه من وزير الدفاع بخصوص ’الباج العسكري’

2023/04/16 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع: وجهنا باستبدال الهوية العسكرية “الباج العسكري” لكافة المراتب والضباط بهوية عسكرية لم تسبق لاحد في الدولة العراقية حملها من قبل وذلك بعد اقرار قانون الموازنة واجبي الاخلاقي والوظيفي ان اتابع ادق التفاصيل التي تخص ابطال جيشنا الباسل

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