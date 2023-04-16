طائرات وقطارات وأبنية.. صور تظهر حجم الدمار في السودان من جراء المعارك

2023/04/16 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يستمر الصراع على السلطة في الخرطوم، نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" صورا التقطت بالأقمار الصناعية يظهر حجم الضرر البالغ الذي تعرضت له العاصمة

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