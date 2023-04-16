2023/04/16 | 22:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض مواقع أثرية عمرها آلاف السنين في العراق إلى أضرار كبيرة بسبب العوامل الناجمة عن التغير المناخي، كالعواصف الرملية وتزايد الملوحة، في بلد "يعاني أكثر من غيره ويعمل أقل" لمواجهة هذه الظاهرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بلاد وادي الرافدين.. مواقع العراق الأثرية ضحية للتغير المناخي) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بلاد وادي الرافدين.. مواقع العراق الأثرية ضحية للتغير المناخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).