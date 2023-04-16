نائب: خمس حكومات لم تتمكن من توفير خدمات صحية حقيقية للمواطنين

2023/04/16 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، الواقع الصحي في العراق بـ”المتخلف”، فيما بين ان خمس حكومات لم تتمكن من توفير خدمات صحية حقيقية للمواطنين.

وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القطاع الصحي في العراق متخلف ولا يليق بمكانة العراق الصحية والعلمية، فضلا عن حجم السكان والامراض التي تفتك بالمجتمع”.

وشدد على ضرورة “تخصيص أموال من الموازنة لتطوير القطاع الصحي وتوفير المزيد من الخدمات الصحية وبناء مستشفيات عملاقة تليق بالخدمات الصحية”، مبينا ان “المجتمع الصحي يحتاج الى كادر جيد، وهذا يطلب اختصاصات طبية ومرافق صحية نموذجية”.

ولفت الى انه “على مر خمس حكومات لم تتوفر خدمات صحية حقيقية للمواطنين”، موضحا ان “الفساد والروتين وقلة التخصيصات وضعف الجهود الحقيقية سبب تلكؤ هذا القطاع”.

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