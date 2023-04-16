2023/04/16 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفايز، ان يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني متورطاً في القصف التركي على الاراضي العراقية، على خلفية الاتهامات التي وجهها الاتحاد الوطني الكردستاني بتورط الديمقراطي في قصف مطار السليمانية.

وقال الفايز في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية ليست الاولى من نوعها، وسبق وان تكررت هذه الاعتداءات على الاراضي في مناسبات عديدة”.

واضاف، أن “الاتهامات المتبادلة بين الاتحاد الوطني الى الديمقراطي الكردستاني لا تستند على وقائع صحيحة، وهي مستمرة بين الطرفين بسبب اختلافات وجهات النظر”.

واوضح أن “الاعتداءات التركية على العراق، تأتي استهدافا لحزب العمال الكردستاني ولا يقصد منه العراق”.

وتحدثت قيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تواطؤ وتبرير يمارسه الديمقراطي الكردستاني على خلفية استهداف مطار السليمانية الاسبوع الماضي، اثناء تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بالقرب من المطار، مؤكدين ان علاقة الاخير بالجانب التركي تثير المخاوف والشكوك لدى بقية الاطراف الكردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية النيابية تستبعد تورط حزب بارزاني بقصف السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية النيابية تستبعد تورط حزب بارزاني بقصف السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).