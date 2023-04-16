2023/04/16 | 22:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أن تخصصات...

ظهرت المقالة وزير التعليم: تخصصات الهندسة والعلوم في الجامعات ستطبق مسار بولونيا أولاً على المسلة.

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