يوفنتوس يسقط للمباراة الثانية تواليًا ويبتعد عن أوروبا

2023/04/16 | 22:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط يوفنتوس للمباراة الثانية تواليًا

في الدوري الإيطالي لكرة القدم بخسارته

الأحد ضد مضيفه ساسوولو 0-1، ضمن منافسات

المرحلة الثلاثين.

وسبق ليوفنتوس أن سقط الأسبوع الماضي

خارج أرضه ضد لاتسيو 2-1، قبل أ

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