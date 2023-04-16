وزارة التربية تقرر معادلة شهادة البكالوريوس ل (١٩٣٣) من خريجي الكلية التربوية المفتوحة

2023/04/16 | 22:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية معادلة شهادة

البكالوريوس لخريجي الكلية التربوية

المفتوحة للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ .





وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت وكالة

نون الخبرية نسخة منه ان " ذلك جاء

استنادا لاحكام المادة(

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