الدفاع تجري تنقلات لـ7 ضباط بمناصب كبيرة

2023/04/16 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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اجرت رئاسة اركان الجيش، عدة تغييرات ونقل في المناصب طالت 7 ضباط.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، مخاطبة رئاسة اركان الجيش، لقيادة عمليات الانبار، وقيادة الفرق 5 و16 و17، فضلا عن المقر المسيطر في طوزخرماتو، لاجراء تغييرات في 7 مناصب.

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