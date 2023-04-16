ضبط سبعة متهمين بتعقيب المعاملات والرشوة في كركوك وبغداد

2023/04/16 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن ضبط (7) مُتَّهمين بالجرم المشهود بتعقيب المعاملات وتسلُّم الرشوة في مُحافظتي كركوك وبغداد.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب - فرع كركوك/1، تمكَّن من ضبط (6) مُعقّبين أثناء قيامهم بتعقيب المعاملات"، مُبيّناً أنَّه "تمَّ ضبط معاملاتٍ ضريبيَّة بحوزتهم، فضلاً عن مستمسكاتٍ وصور قيودٍ، وكتبٍ رسميَّةٍ تعود لأشخاص آخرين يقومون بتعقيبها دون وكالاتٍ رسميَّـةٍ".

وأضاف البيان، إنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد قامت بضبط مُوظَّف في أمانة بغداد/ بلديَّة الأعظميَّة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال كرشوةٍ من أحد المراجعين، لقاء السماح له بالبناء في قطعة الأرض العائدة له"، لافتاً إلى "اعتراف المُتَّهم بتسلُّم المبلغ بعد مساومة المراجع".

واوضح البيان، إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهين (7) على قضاة تحقيق محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة ومحكمة جنايات مُكافحة الفساد، الذين قرَّروا توقيفهم وفق أحكام المادة (240) من ق.ع.ع، والقرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".

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