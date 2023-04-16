الفتح: واشنطن تتخذ من الهول ورقة ضغط على بغداد ودمشق

2023/04/16 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، اليوم الاحد، ان القوات الامريكية تتخذ من مخيم الهول ورقة ضغط لضمان بقاء قواتها على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال عليوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القوات الامريكية تواصل حماية ورعاية عوائل وأسر عصابات داعش الاجرامية في مخيم الهول وبقية المخيمات التي تخضع لسيطرتها”.

وأضاف، ان “مخيم الهول في سوريا تشرف عليه امريكا لاستخدامه ورقة ضغط ضد بغداد ودمشق للحصول على مكاسب سياسية”.

وأشار عليوي، الى ان “القوات الامريكية المتواجدة بشكل دائم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا تواصل تسهيل دخول عناصر داعش الإرهابي الى الأراضي العراقية”.

وتواصل القوات الامريكية القيام بنقل عناصر داعش الإرهابي من الجانب السوري الى الشريط الحدودي مع العراق.

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