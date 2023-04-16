2023/04/16 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قضت محكمة إيرانية اليوم الأحد بسجن 10 عسكريين أدينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران في يناير 2020.وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية “ميزان أونلاين” أنه حُكم على المتهم الأبرز، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن لـ10 عسكريين في قضية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في إيران المركز الخبري الوطني.

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