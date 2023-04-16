2023/04/16 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط (7) مُتَّهمين بالجرم المشهود بتعقيب المعاملات وتسلُّم الرشوة في مُحافظتي كركوك وبغداد.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أنَّ “فريق عمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 7 متهمين بتعقيب المعاملات والرشوة في كركوك وبغداد المركز الخبري الوطني.

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