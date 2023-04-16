2023/04/16 | 23:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط (7) مُتَّهمين بالجرم المشهود بتعقيب...

ظهرت المقالة موظف في بلدية الأعظمية يستلم رشوة من مراجع ويضبط بالجرم المشهود أولاً على المسلة.

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