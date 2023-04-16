السوداني يستضيف بعض عمال النظافة العاملين في بغداد على مائدة الإفطار

2023/04/16 | 23:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا احد، على حد علمي على الاقل، منذ تأسيس الدولة العراقية الى اليوم يقيم مسؤول اول في الدولة العراقية ملكية ام جمهورية مائدة إفطار يستضيف فيها عمال النظافة في بلاده كما فعل الرئيس الحالي لمجلس الوزراء محمد شياع السوداني.مبادرة … Readmore

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