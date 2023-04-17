مصر.. تصريح رسمي بشأن حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

2023/04/16 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة المصرية على قرار محكمة القضاء الإداري في القاهرة بشأن زوال عضوية مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

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