2023/04/16 | 23:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد وزير الصحة، صالح الحسناوي، عزم الحكومة لتنظيم السوق الدوائية ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن والفعّال للمواطنين.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير الصحة صالح الحسناوي ترأس مساء اليوم الاحد الموافق ١٦ نيسان ٢٠٢٣ اجتماعا مع مجموعة من المكاتب العلمية والمذاخر الدوائية في مقر الوزارة بحضور كل من […]

ظهرت المقالة الصحة: الحكومة عازمة لتنظيم السوق الدوائية ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الحكومة عازمة لتنظيم السوق الدوائية ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الحكومة عازمة لتنظيم السوق الدوائية ومحاسبة المخالفين لتوفير الدواء الآمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).