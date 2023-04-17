البرلمان يُباشر بقراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية

2023/04/17 | 00:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشر مجلس النواب في جلسته المنعقدة، الاحد ، بقراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥).

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “مجلس النواب يُباشر بقراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهوريـــة العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)”.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاحد، جلسته رقم 20، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحضور 198 نائبا.

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