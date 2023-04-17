البرلمان يُصوت على منح ذوي المتوفي محافظ البصرة الاسبق والشهيد عبير سليم ناصر راتباً تقاعدياً

2023/04/17 | 00:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب ، الاحد، على منح ذوي المتوفي محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي والشهيد عبير سليم ناصر مدير بلدية محافظة كربلاء راتباً تقاعدياً .

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “مجلس النواب يُصوت على قرار مجلس الوزراء بمنح ذوي المتوفي محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي والشهيد عبير سليم ناصر مدير بلدية محافظة كربلاء بأحتساب راتباً تقاعدياً لهما بعد موافقة المجلس على اضافته على جدول اعماله”.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاحد، جلسته رقم 20، من الـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الثانية، الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحضور 198 نائبا.

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