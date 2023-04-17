تباريحٌ‭ ‬رمضانية-حسن النواب

2023/04/17 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭(‬‮١‬‭)‬ في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء وأمام‭ ‬بيوت‭ ‬الأثرياء تتكاثر‭ ‬الفضلات‭ ‬الدسمة في‭ ‬رمضان‭.‬ ‭(‬‮٢‬‭)‬ تحزنُ‭ ‬السماء وتخجلُ‭ ‬الملائكة في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان كلُّما‭ ‬كان‭ ‬فطور‭ ‬الفقراء خبزًا‭ ‬وماءْ‭.‬ ‭(‬‮٣‬‭)‬ لأنَّهم‭ ‬في‭ ‬صيامٍ‭ ‬ على‭ ‬مدار‭ ‬العامْ الفقراء‭ ‬وحدهم يمضونَ‭ ‬شهر‭ ‬رمضان بدون‭ ‬عناءٍ‭.‬ ‭(‬‮٤‬‭)‬ إشباع‭ ‬بطون‭ ‬الفقراء في‭ ‬رمضان أكثر‭ ‬تقوى‭ ‬من‭ ‬الصيام‭.‬ ‭(‬‮٥‬‭)‬ في‭ ‬رمضان من‭ […]

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