2023/04/17 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (١) في المنطقة الخضراء وأمام بيوت الأثرياء تتكاثر الفضلات الدسمة في رمضان. (٢) تحزنُ السماء وتخجلُ الملائكة في شهر رمضان كلُّما كان فطور الفقراء خبزًا وماءْ. (٣) لأنَّهم في صيامٍ على مدار العامْ الفقراء وحدهم يمضونَ شهر رمضان بدون عناءٍ. (٤) إشباع بطون الفقراء في رمضان أكثر تقوى من الصيام. (٥) في رمضان من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباريحٌ رمضانية-حسن النواب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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