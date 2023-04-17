ثلاثة نجوم من عالم الموسيقى يتصدرون حفلة تتويج تشارلز الثالث

2023/04/17 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬سيكون‭ ‬ليونيل‭ ‬ريتشي‭ ‬وكايتي‭ ‬بيري‭ ‬وأندريا‭ ‬بوتشيلي‭ ‬أبرز‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬محطة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬الجمعة،‭ ‬ولوحظ‭ ‬تالياً‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬نجم‭ ‬بريطاني‭ ‬كبير‭.‬ كذلك‭ ‬يضم‭ ‬برنامج‭ ‬الحفلة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بحضور‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬وندسور‭ ‬بضواحي‭ ‬لندن،‭ […]

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