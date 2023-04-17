2023/04/17 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لاهاي (أ ف ب) – أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أن القتل الرحيم للأطفال الصغار الذين يعانون أمراضاً مستعصية تتسبب لهم بمعاناة لا تطاق، سيصبح مسموحاً في هولندا، تلبية لمطالب يرفعها أطباء أطفال هولنديون منذ سنوات. وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يتعلق بـ”مجموعة صغيرة” تتألف من خمسة إلى عشرة أطفال دون سن الثانية عشرة في السنة، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تسمح بالقتل الرحيم للأطفال ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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