2023/04/17 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهاي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬القتل‭ ‬الرحيم‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬أمراضاً‭ ‬مستعصية‭ ‬تتسبب‭ ‬لهم‭ ‬بمعاناة‭ ‬لا‭ ‬تطاق،‭ ‬سيصبح‭ ‬مسموحاً‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬تلبية‭ ‬لمطالب‭ ‬يرفعها‭ ‬أطباء‭ ‬أطفال‭ ‬هولنديون‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬ وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ‭”‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭” ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا‭ ‬تسمح ‭ ‬بالقتل‭ ‬الرحيم‭ ‬للأطفال‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا‭ ‬تسمح ‭ ‬بالقتل‭ ‬الرحيم‭ ‬للأطفال‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).