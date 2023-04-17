مجلس النواب يعقد جلسته الخاصة بالقراءة الثانية للموازنة

2023/04/17 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية.

وحضر الجلسة بحسب الدائرة الاعلامية البرلمانية 198 نائباً.

يشار الى ان حجم الموازنة لسنة 2023، يصل لنحو 200 ترليون دينار، بعجز يبلغ 63 ترليون دينار وبسعر أساس للنفط 70 دولاراً.

وصوت مجلس النواب على قرار مجلس الوزراء بمنح ذوي المتوفي محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي والشهيد عبير سليم ناصر مدير بلدية محافظة كربلاء بأحتساب راتباً تقاعدياً لهما بعد موافقة المجلس على اضافته على جدول اعماله.

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