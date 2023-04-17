2023/04/17 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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لام المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، ضمناً إدارة النادي في تراجع نتائج الفريق في الدوري الانكليزي والبطولات الأخرى.

وقال كلوب في تصريح صحفي :"حتى لو تعاقدت إدارة ليفربول مع مدرب جديد مكاني، فلن تغير سياستها بصرف الأموال!، حتى لو غضبت من الإدارة، فلن يتغير شيئاً، ستبقى سياسة إدارة ليفربول بصرف الأموال ذاتها!".

وأضاف "لا بأس بذلك، فلقد نجحنا سابقا بهذه السياسة وسنواصل العمل بها".

وأردف: "هذا هو فريقي، هذا هو النادي الخاص بي" متسائلاً :"هل تريدون أن أستقيل من هنا وأنتظر الوظيفة المرموقة التالية؟!".

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