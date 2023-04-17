محطات الصراع في السودان.. وصولا إلى المواجهة المسلحة بين البرهان وحمدوك

2023/04/17 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت الأحد، الاشتباكات التي بدأت السبت بين وحدات موالية لرئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع" بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".

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