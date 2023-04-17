وزير الخارجية الأوكراني يزور العراق

2023/04/17 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن وزير

الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

سيزور بغداد، غدًا الاثنين، في زيارة هي

الاولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة

الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية

الع

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