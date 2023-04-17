وزير التجارة يتنكر بزي مواطن للوقوف على انجاز المعاملات في فروع التموين

2023/04/17 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير التجارة اثير داود الغريري

متنكرا بزي مواطن يراجع على معاملته فرع

تموين المشتل في جانب الرصافة لمتابعة

انجاز الموظفين لمعاملات المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي تلقت

وكالة نون الخبرية ن

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