وزير عراقي يكشف عن اتفاق بين بغداد وأربيل سيوقع غداً

2023/04/17 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكانين، اليوم الأحد، إن العراق سيرسل خطاباً إلى تركيا غداً لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان.وأضاف ريكاني في تصريح متلفز تابعته ايرث نيوز، أن “أربيل وبغداد سيوقعان اتفاقاً فنياً يوم غد الاثنين 17 نيسان لنفس الغرض”.وما تزال تركيا تتحفظ على منح الإذن لاستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، […]

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