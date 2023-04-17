2023/04/17 | 00:45 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرمادي .. بازار خيري لدعم النساء الفقيرات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: elCSMiQuXMM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرمادي .. بازار خيري لدعم النساء الفقيرات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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