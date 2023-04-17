الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها من وإلى السودان بسبب إغلاق مطار الخرطوم

2023/04/17 | 01:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة السودانية مؤقتا بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي وأجوائها، على هامش النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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