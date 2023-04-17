التجارة تعتزم تجهيز المواطنين بـ

2023/04/17 | 01:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التجارة عن عزمها تجهيز المواطنين بـ"سلة إنشائية" متكاملة وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص "دعماً لجهود الإعمار الجارية في البلاد".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث للصحيفة الرسمية، إنَّ :"وزارته ماضية بدعم حملات الإعمار والبناء الجارية ضمن بغداد والمحافظات كافة بوتائر متسارعة، من خلال تسهيل عمليات التجهيز إلى جميع دوائر الدولة والقطاع الخاص والمواطنين، وبنوعيات عالية المستوى ومن مناشئ رصينة، وبما يتواءم مع البرنامج الحكومي المعلن بهذا الصدد".

وبين، أنَّ "الوزارة وفي السياق ذاته، قررت توأمة ثلاث شركات تابعة لها هي تجارة المواد الغذائية والإنشائية والأسواق المركزية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم سلة إنشائية، ستضم مواد إنشائية وكهربائية وصحية متكاملة وتباع بسعر الكلفة وستكون خاضعة لفحص جهاز التقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط".

وتابع حنون، أنَّ "السلة الإنشائية ستتوفر بفروع الشركة في بغداد وهي مراكز الحرية الثالثة وخان ضاري والحصوة، وكذلك المحافظات، إضافة إلى تلك التابعة للأسواق المركزية،" لافتاً إلى أنَّ "الاتفاق وصل إلى مراحله الأخيرة للإعلان عنها وفق ضوابط وشروط خاصة، من أسلوب إدخال البضائع بعد انتهاء العقود، وتحديد كميات ونوعيات المواد لتناسب الموديلات الحديثة والذوق العام ومن مناشئ عالمية رصينة".

وأشار إلى "وجود خط ساخن حالياً بين الإعلام والتسويق والأقسام الأخرى، لبيع المواد الإنشائية حصراً، في يوم السبت من كل أسبوع دون المطالبة بإجازة البناء من منافذها وبأسعار ثابتة تقل عن نظيرتها في الأسواق المحلية، والخاضعة موادها لشروط جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

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