الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬التوسط‭ ‬لوقف‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا

2023/04/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين‭ ‬يشيد‭ ‬بدور‭ ‬الكنيسة‭ ‬في‭ ‬دعمه ابوظبي‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأحد‭ ‬بمناسبة‭ ‬حلول‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المجتمع‭ ‬والشباب‭.‬ ودعم‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬البطريرك‭ ‬كيريل‭ ‬بالكامل‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬ وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بعد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬شعائر‭ ‬عيد‭ ‬الفصح‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬المسيح‭ ‬المخلص‭ […]

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