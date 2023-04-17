2023/04/17 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بوتين يشيد بدور الكنيسة في دعمه ابوظبي- موسكو – الزمان أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بمناسبة حلول عيد الفصح بالدور الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من أجل المجتمع والشباب. ودعم رئيس الكنيسة البطريرك كيريل بالكامل الهجوم الروسي في أوكرانيا. وقال بوتين في رسالة بعد مشاركته في شعائر عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس البرازيلي يعول على الإمارات والصين في التوسط لوقف حرب أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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