دمج‭ ‬وزارات‭ ‬وإلغاء‭ ‬أخرى

2023/04/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سخط‭ ‬أو‭ ‬رضا‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬الوزاري‭ ‬أمام‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عدة‭ ‬شهور،‭ ‬وانما‭ ‬يجب‭ ‬اعلان‭ ‬طبيعة‭ ‬المهمات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬الوزراء‭ ‬بتنفيذها،‭ ‬وتلك‭ ‬التي‭ ‬تعثروا‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬تجاهلوها‭ ‬أو‭ ‬فشلوا‭ ‬في‭ ‬أدائها،‭ ‬مع‭ ‬اعلان‭ ‬نِسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬والاخفاق‭ ‬معاً‭.‬ وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬كله،‭ ‬ينبغي‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ […]

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