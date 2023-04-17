2023/04/17 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لا يكفي أن يكون هناك سخط أو رضا على الوزراء في مسألة تنفيذ البرنامج الوزاري أمام رئيس الحكومة بعد مرور عدة شهور، وانما يجب اعلان طبيعة المهمات التي قام الوزراء بتنفيذها، وتلك التي تعثروا فيها أو تجاهلوها أو فشلوا في أدائها، مع اعلان نِسب الإنجاز والاخفاق معاً. وقبل ذلك كله، ينبغي الإجابة عن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دمج وزارات وإلغاء أخرى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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