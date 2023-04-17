وزير خارجية أوكرانيا في بغداد

2023/04/17 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانيّ‭ ‬دميترو‭ ‬كوليبا‭ ‬سيزور‭ ‬بغداد‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬تاتي‭ ‬‮«‬لبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائيَّة،‭ ‬والتشاور‭ ‬حول‭ ‬كيفيَّة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مُختلِف‭ ‬القضايا،‭ ‬والتحدِّيات‭ ‬الإقليميَّة‭ ‬والدوليَّة‭ ‬في‭ […]

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