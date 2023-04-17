احداث نيسان.. النواب يُباشر مناقشة مشروع قانون الموازنة

2023/04/17 | 01:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 17 نيسان 2023 الان مجلس النواب يُباشر بقراءة التقرير ومناقشة...

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النواب يُباشر مناقشة مشروع قانون الموازنة أولاً على المسلة.

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