الخدمات ضحية الموازنة الاستثمارية الخاصة بالبنى التحتية

2023/04/17 | 01:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب سيف ماجد..حتى نفهم لماذا لا توجد خدمات حقيقية...

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