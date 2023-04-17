سامسونج تزوّد جناح “رويال مانسيون” في منتجع “أتلانتس ذا رويال” بتقنية العرض المميزة  The Wall لإثراء تجارب الضيوف

2023/04/17 | 01:40 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تجهيز منتجع “أتلانتس ذا رويال” الفاخر، المنتجع الجديد من “كيرزنر إنترناشيونال للضيافة” في نخلة جميرا دبي، بأرقى شاشات العرض في القطاع، ويشمل ذلك The Wall، بالإضافة إلى شاشات Smart Signage في المساحات الداخلية والخارجية.وفي أعقاب الافتتاح الهائل في عام 2023 لما أطلق عليه أحد أفضل المنتجعات في العالم، […]

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