2023/04/17 | 01:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s1lTCk2iSs8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عرفت الآدمي بلا ربه لا شيء... للشاعر حسام السبعاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عرفت الآدمي بلا ربه لا شيء... للشاعر حسام السبعاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).