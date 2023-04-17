تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص قانون موازنة العراق

2023/04/17 | 02:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، نص تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الموازنة.

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وقرر مجلس النواب ابقاء جلسته مفتوحة على ان تستأنف اليوم الاثنين في الساعة الواحدة بعد الظهر الى الساعة السادسة مساءً ثم تستأنف بعد ذلك مساءً.

ويصل حجم الموازنة لسنة 2023 لنحو 200 ترليون دينار، بعجز يبلغ 63 ترليون دينار وبسعر أساس للنفط 70 دولاراً.

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