"75 بالمئة تشغيلية".. البرلمان العراقي يناقش "نموذج" موازنة الأعوام الثلاثة المقبلة

2023/04/17 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإنفاق عام يقدر بأكثر من 199 ترليون دينار عراقي (136 مليار دولار وفق سعر صرف السوق في البلاد)، يناقش البرلمان العراقي مشروع موازنة عام 2023 الطموحة، والتي شهدت زيادة في الإنفاق بنحو 98 ترليون دينار (نحو 67 مليار دولار) عن آخر موازنة أقرتها البلاد عام 2021.

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