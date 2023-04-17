2023/04/17 | 02:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت لجنة التربية النيابية، بإضافة فقرة في الموازنة لاحتساب سنوات الخدمة المجانية للمحاضرين والاداريين لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التربية النيابية تطالب باحتساب سنوات الخدمة المجانية للمحاضرين والاداريين أولاً على ايرث نيوز.

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