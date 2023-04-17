وزير الخارجية الأوكراني يصل إلى بغداد

2023/04/17 | 03:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، وصول وزير الخارجيَّة الأوكراني، دميترو كوليبا، إلى بغداد.

وذكرت وزارة بوقت سابق، أن “وزير الخارجيَّة الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد اليوم، لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة”.

وأضافت، أن “الوزير الأوكرانيّ سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين”.

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