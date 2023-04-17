المعارك في السودان.. لماذا يختلف الصراع الحالي عن تاريخ من النزاعات في البلاد؟

2023/04/17 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ اكتشاف النفط في السودان في السبعينات، كانت البلاد دائما مسرحا لشكل من أشكال الصراع، حيث أدى تنافس الأطراف المختلفة سياسيا ودينيا وعرقيا إلى اضطرابات مستمرة، مع فترات هدوء نسبي.

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