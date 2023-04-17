لاجئون.. أحفاد لاجئين

2023/04/17 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "أين ذهب اللاجئون الفلسطينيون في سوريا؟"

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