منظمة سعودية تذكر بوضع

2023/04/17 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكّرت منظمة معتقلي الرأي السعودية بوضع معتقل أصيب بشلل تام في السجن قبل عدة سنوات، ولا يزال مسجونا، لمجرد التعبير عن رأيه ودعوته لإصلاحات معيشية.

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