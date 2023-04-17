إيران تعلن عقوبة القائد في الحرس الثوري الذي أسقط الطائرة الأوكرانية عام 2020 بعد أن ظن أنها

2023/04/17 | 08:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة في طهران الأحد ما يصل إلى 10 عسكريين إيرانيين لتورطهم في إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية برحلتها رقم 752 في يناير/كانون الثاني من عام 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا

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