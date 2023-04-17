بينهم يخص عمليات النخيب.. إجراء تنقلات في مناصب وزارة الدفاع (وثيقة)

2023/04/17 | 08:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأجرى قائد القوات البرية، الفريق الركن، قاسم محمد صالح، تنقلات عديدة بمناصب وزارة الدفاع.

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فأنه: "تم نقل لواء مش الركن، عبد الأمير سلمان عودة ذياب، من منصب قائد المقر المسيطر لعمليات النخيب، الى رئيس هيئة الدراسات وتحليل مسارح العمليات قيادتنا (تكليف)".

وأشارت الوثيقة الى: "نقل عميد مش ركن، حسين منديل جارح ارهيج، من نائب قائد فق مش/6 الى قائد المقر المسيطر لعمليات النخيب".وأدناه الوثيقة: ـ

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