معركة بمليارات الدولارات.. جنرال موتورز تتخلى عن منتج لأبل في سياراتها الكهربائية

2023/04/17 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتدم المنافسة بين الشركات في قطاعات التكنولوجيا وصناعة السيارات، في وقت يزداد فيه الاعتماد على القطع الإلكترونية والبرامج والابتكارات التكنولوجية في السيارات الحديثة عموما، والكهربائية خصوصا.

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